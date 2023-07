Movida a Napoli, controlli della polizia locale: multe a street food e discoteche

Controlli della polizia locale di Napoli nelle aree interessate dalla movida: multa di oltre 8.000 euro a street food, privo di autorizzazioni, nel pieno centro della città e blitz nelle discoteche.

In particolare nella IV Municipalità sono state messe in atto 24 ispezioni nei locali; 23 i verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, tre per insegne abusive, due per la mancanza dell'autorizzazione di impatto acustico, una per l'installazione di una tenda e una per la proiezione di immagini senza autorizzazione.

Durante i controlli, nella zona del Mercato Caramanico, denunciati cinque parcheggiatori abusivi per recidiva con relativa confisca dei proventi.

Cinque discoteche controllate nell'area di Bagnoli, delle quali tre verbalizzate per impatto acustico e per mancanza del prezzario.

Verificato anche il numero delle persone all'interno delle discoteche risultate essere in numero inferiore a quello previsto. 56 gli autoveicoli verbalizzati in sosta irregolare all'esterno dei locali notturni, di cui 28 prelevati con carro attrezzi. Sorpreso, e verbalizzato, il conducente di un veicolo impegnato in un servizio abusivo di taxi collettivo.

In piazza Sannazzaro gli agenti hanno sottoposto al controllo con etilometro 24 persone e tutte le prove hanno dato esito negativo. In seguito ai controlli sono però scaturiti sei verbali per infrazioni al codice della strada per mancanza della copertura assicurativa, mancato uso della cintura di sicurezza e omessa revisione periodica del veicolo.

In salita Scudillo gli agenti dell'Unità Operativa Stella, in seguito alla segnalazione di residenti che lamentavano disturbi della quiete a causa della diffusione di musica ad alto volume, sono intervenuti all'interno di un locale già posto in passato sotto sequestro giudiziario. Il titolare dell'attività, benché in possesso del nulla osta sull'impatto acustico, delle autorizzazioni commerciali, sanitarie e per la somministrazione di bevande e alcolici, era sprovvisto della licenza del questore per allestire feste da ballo mentre il numero degli avventori non superava il limite consentito.

Sempre in seguito alla segnalazione dei cittadini i caschi bianchi sono intervenuti nel quartiere di Ponticelli dove hanno interrotto un evento che disturbava la quiete pubblica.

Nel cuore della città, invece, è stata superiore agli 8000 euro la sanzione comminata al titolare di un affollatissimo street food, che da poco ha aperto i battenti in via San Giacomo, sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione e titolo sanitario in corso di validità. Al titolare è stato inoltre contestata l'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'installazione irregolare di due insegne pubblicitarie.