Napoli, anziano morto davanti al Policlinico Federico II: stroncato da un infarto durante una lite

All'ingresso del Policlinico Federico II si è consumato un altro dramma. Si è consumato all’ingresso del Policlinico collinare di Napoli dove ad un utente, non autorizzato, non è stato permesso l'ingresso con l’auto.

I carabinieri sono intervenuti dopo l'uomo, armato di bastone, si è avvicinato al gabbiotto dando il via ad una colluttazione. Il soggetto, il 62enne Francesco Vanacore originario di Vico Equense, è stato trovato dai militari con in corso un infarto.

Immediatamente portato in rianimazione, l'uomo è morto ne tardo pomeriggio di ieri. Sono ancora in corso le indagini per chiarire la vicenda.