Napoli, controlli all'Arenella: sequestrato un prefabbricato abusivo

Il Personale della Polizia Municipale, dell'Unità Operativa Vomero su segnalazione di alcuni cittadini hanno sequestrato, in Via Casciaro del quartiere Arenella, un manufatto prefabbricato in alluminio totalmente abusivo installato sulla pubblica via e destinato ad ufficio per il servizio di guardiania del retrostante parco residenziale. Il manufatto abusivo era stato realizzato dal titolare di una ditta di servizi. Il personale della Polizia Locale intervenuto ha proceduto a sequestrare il predetto manufatto trasmettendo gli atti in Procura.