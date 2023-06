Bisogna fare l'assicurazione al sindaco, agli assessori e ai dirigenti, lo prevede la legge, solo che per stipulare questa assicurazione con il Comune di Napoli non si è presentato nessuno ed è stato necessario prolungare i termini della richiesta.

Si tratta di un "procedimento esplorativo", in pratica l'Ente chiede alle società assicurative interessate, di manifestare la propria volontà di partecipare alla gara per la futura assegnazione. Alla prima scadenza, fissata a metà giugno, non s'è presentato nessuno, la nuova scadenza è fissata per il 29 di giugno alle 10 del mattino e c'è apprensione per capire se si presenterà almeno una compagnia disposta a tutelare i rappresentanti del Comune di Napoli "contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato"

Le posizioni per le quali si chiede un'assicurazione, con una spesa totale di 27.500 euro l'anno fino al 2025 sono le seguenti

- Sindaco

- Vice Sindaco

- 10 Assessori

- Direttore Generale

- Capo di Gabinetto

- 2 Dirigenti Apicali

- Segretario Generale

- 3 Dirigenti Amministrativi Responsabili di Dipartimento

- Comandante della polizia locale

- Dirigente Legale Responsabile di Dipartimento

- 14 Dirigenti Amministrativi Responsabili di Area

- 10 Direttori di municipalità

- 8 Dirigenti Tecnici Responsabili di Area

- Dirigente Informatico Responsabile di Area.