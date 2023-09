Nasce il Competence Center 3F & Edin a a Napoli

L’azienda napoletana 3F & EDIN S.p.A., avanguardia tecnologica della famiglia Floro Flores, eccellenza nelle soluzioni di automazione, ha raggiunto uno storico accordo con RGI S.p.A., il gruppo leader in Europa per l’Insurance Technology e la trasformazione digitale del settore assicurativo. Dopo tre anni di proficua collaborazione, RGI ha scelto 3F & EDIN per supportare e accelerare ulteriormente lo sviluppo, gestione e manutenzione dei suoi sistemi software per il mercato EMEA. Dalla partnership tra 3F & EDIN e RGI nasce il Competence Center 3F & EDIN, un nuovo hub tecnologico per lo sviluppo e la gestione dei servizi digitali dedicati alle assicurazioni (danni, vita e rami elementari). All’interno del nuovo Competence Center di Napoli, oltre agli uffici e infrastrutture del nuovo Hub, 3F & EDIN fornirà alla base clienti di RGI, costituita da importanti Compagnie assicurative di rilevanza internazionale, un supporto cliente di primo livello, assistenza tecnica di secondo e terzo livello (Help Desk di livello 2 e 3) e un supporto specializzato nello sviluppo software delle componenti evolutive, di fatto raddoppiando i professionisti altamente specializzati già oggi dedicati ai clienti RGI.

RGI, sulla base della sua solida esperienza di oltre 35 anni riconosciuta a livello europeo, definirà e monitorerà gli obiettivi strategici e progettuali, la qualità dei servizi e i processi di sviluppo, accelerando e consolidando sul territorio italiano l’implementazione dei propri sistemi core assicurativi e dei servizi digitali innovativi, adottati da più di 150 compagnie assicurative e 200 broker in diversi Paesi dell’area EMEA. Con questo passo la 3F & EDIN aumenta la sua importanza strategica, rappresentando per i Floro Flores il coronamento di vent’anni di esperienza nel settore dell’Insurance Technology, iniziata nel 2003 tramite lo sviluppo della piattaforma IMIS (Insurance Management Information System) sviluppata da 3F per conto del Monte dei Paschi di Siena.

«L’accordo con RGI rappresenta un importante risultato in termini strategici, in quanto consente un’ulteriore crescita del Gruppo Trefin, nell’ambito d servizi digitali nell’area dei sistemi Assicurativi, in continua evoluzione. Mario Floro Flores, CEO di 3F & EDIN, all’indomani dell’accordo. «Con l’evoluzione della nostra partnership con 3F & EDIN abbiamo l’obiettivo di offrire ai nostri clienti la consueta qualità ed eccellenza dei nostri sistemi software, arricchita da servizi ancora più veloci, sempre più affidabili e di alto livello. Con il nuovo Competence Center facciamo un ulteriore passo verso l’alta specializzazione delle risorse al servizio dell’eccellenza e dell’evoluzione tecnologica dei nostri clienti.» aggiunge Paolo Simoni, country manager per l’Italia e il Mediterraneo di RGI.

3F & EDIN si conferma ancora una volta leader italiana nel settore dell’Information Technology e dei servizi professionali ad alto valore aggiunto, avendo sviluppato negli anni un know-how unico nel campo dell’ingegneria e sviluppo software che l’ha resa insostituibile per i clienti e un saldo riferimento per i professionisti del settore.