Napoli, bomba di via Toledo: la guerra del racket all'ombra dei Mariano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 16 Giugno 2018, 08:36 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2018 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno fermato il traffico, si sono piazzati lì al centro della strada e hanno impedito che auto e moto potessero percorrere una delle strade più note e centrali di Napoli. Erano piazzati lì, al centro di via Toledo, all'altezza del civico 33: due scooter da una parte e un altro sul versante opposto, non lontano da piazza Carità, e hanno imposto l'alt ad auto e scooter, come se fossero stati agenti di polizia. Poi hanno scatenato l'inferno, come in un'azione stragista: una bomba in un bar, le fiamme. Mancano trenta minuti alla mezzanotte, via Toledo fa paura, a molti sembra di assistere ad un attentato terroristico. Un'azione militare, strategia organizzata, nulla lasciato al caso. Fiamme alte e fumo nero, auto che scappano, che cercano direzioni alternative lungo i vicoli di Montecalvario e della Pignasecca, richieste di aiuto.DDA IN CAMPOVentiquattro ore dopo l'attentato, gli inquirenti battono una pista obbligata. Si muove la sezione antiracket della Questura, viene allertata la Procura. Distrutto il bar «Le Shabby cafe», che era chiuso da una quindicina di giorni. Nella notte sono stati individuati e ascoltati i proprietari del locale, i fratelli Bonavolta, noti agli inquirenti per un particolare sinistro da tenere doverosamente in considerazione: lo scorso 10 novembre, in via Pessina, venne distrutto in circostanze simili, con un attentato esplosivo, un altro bar gestito dalla stessa famiglia. Strane analogie.Scenario estorsivo, si muove il pm anticamorra Urbano Mozzillo, titolare delle indagini sul raid incendiario di ieri notte e su quello di novembre scorso. Storia di racket - è la prima ipotesi investigativa - c'entra la camorra. Sentiti dalla Mobile del primo dirigente Luigi Rinella, i due imprenditori hanno sostenuto di non aver mai ricevuto richieste estorsive, senza però fornire alcun particolare utile alle indagini. Perché il bar era chiuso? Risposta lapidaria: c'erano lavori di ristrutturazione in corso, semplice manutenzione.VECCHI E NUOVI BOSSMa chi c'è dietro un attentato del genere? La pista immediata, quasi per default conduce al gruppo Saltalamacchia, attualmente cellula criminale maggiormente in vista nella zona della Pignasecca. Stando agli archivi di polizia giudiziaria, i Saltalamacchia sono una lontana emanazione del clan Mariano, alcuni decenni fa potente consorteria criminale che dai Quartieri Spagnoli dettava legge su un pezzo di economia cittadina. Oggi sono tornati al centro dell'attenzione investigativa, per una doppia coincidenza: la scarcerazione (per fine pena) sia del boss storico Ciro Mariano (il capo dei cosiddetti «picuozzi»), sia del suo antico braccio destro Vincenzo Romano. Entrambi hanno trascorso una lunga detenzione e appartengono a una generazione camorristica che sembrava ormai affidata agli annali della cronaca.