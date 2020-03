Ha dda passà 'a nuttata, la celebre frase contenuta nella commedia Napoli milionaria di Eduardo De Filippo è apparsa su uno striscione in via Toledo. È un messaggio di speranza nei giorni di preoccupazione per il contagio del Coronavirus lanciato da Enrico e Marianna Durazzo di Napolimania. © RIPRODUZIONE RISERVATA