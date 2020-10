Napoli Est, positivo dipendente municipalità: quarto caso di coronavirus nella sede di San Giovanni

Quarto caso di coronavirus nella sede municipale di San Giovanni a Teduccio, quartiere nella periferia est di Napoli. Oggi è stata comunicata alla VI municipalità del Comune di Napoli la positività al covid-19 di un dipendente comunale in servizio presso gli uffici demo-anagrafici.

Gli altri casi di coronavirus emersi nella sede di San Giovanni a Teduccio sono quelli di tre consiglieri municipali di Napoli Est. Per questo le riunioni delle commissioni municipali sono state sospese in presenza e proseguono l'attività attraverso la piattaforma virtuale così come già fatto in primavera.

La sede di via Altripaldi è stata chiusa in attesa di un adeguato intervento di sanificazione già richiesto dal presidente della municipalità Salvatore Boggia che sottolinea l'urgenza così da evitare che possano crearsi disagi per i cittadini. Resteranno chiusi, infatti, gli uffici dei servizi demo-anagrafici nella sede di San Giovanni. I residenti potranno usufruire degli sportelli presso i municipi di corso Sirena a Barra e di piazza Michele De Iorio a Ponticelli. Le modalità di accesso agli uffici e delle prestazioni sono dettagliate sul sito web istituzionale del Comune di Napoli.

