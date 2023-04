Napoli: evade dai domiciliari, arrestato 46enne

Nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile, gli agenti del commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mezzocannone, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è allontanato velocemente per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che lo stesso, un 46enne napoletano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per furto e quindi è stato arrestato per evasione.