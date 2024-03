Napoli, festeggia i 40anni con un concerto abusivo di neomelodici: denunciato

Un compleanno finito male per il neo 40enne napoletano che ieri sera aveva deciso di festeggiare il suo anno tondo con un vero e proprio spettacolo sulla via pubblica di cantanti neomelodici. È avvenuto in via Rimini, a Napoli, dove gli agenti dell'unità operativa San Lorenzo sono intervenuti su segnalazione dei cittadini. L'uomo si è sottratta all'identificazione.

Sul posto la Polizia locale ha accertato che la manifestazione, organizzata per festeggiare un quarantesimo compleanno, era del tutto priva di autorizzazioni e pertanto hanno provveduto a fermare l'evento e a sgomberare l'area.

Gli organizzatori sono stati sanzionati per l'occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancanza di nulla osta, impatto acustico e per la mancanza di autorizzazione per il pubblico spettacolo.