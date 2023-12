Napoli, fidanzati picchiati e derubati di 500 euro e dei telefonini

Picchiati e derubati di 500 euro e dei telefonini. È accaduto la notte scorsa nel quartiere Marianella di Napoli.

Secondo quanto raccontato dalle vittime ai carabinieri, la coppia dopo aver parcheggiato l'auto sotto la loro abitazione in via vicinale Lardighello, sarebbe stati aggredita da alcune persone incappucciate. L'uomo, ancora ricoverato, ha subìto una frattura del braccio sinistro, ritenuta guaribile in 30 giorni. La donna è stata dimessa con sette giorni di prognosi per ecchimosi varie. Indagini in corso per chiarire dinamica