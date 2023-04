Napoli Est, impianto gnl a Vigliena: cittadini e comitati in mobilitazione

Torna la protesta sull'ipotesi dell'impianto GNL a Vigliena, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Il progetto proposto da Edison e Kuwait Petroleum Italia vede contrari comitati e cittadini dell'area orientale di Napoli che hanno annunciato una manifestazione per i prossimi giorni. Si mobilità anche la Municipalità di Napoli Est che, già nei mesi scorsi, ha espresso il proprio parere contrario.

Residenti e realtà associative si riuniranno nell'assemblea pubblica prevista venerdì 14 aprile alle 10 in piazza San Giovanni Battista a San Giovanni a Teduccio. Gli attivisti insistono sulla questione della sicurezza della zona e sulla necessità di riqualificare e rigenerare la costa orientale di Napoli, così come evidenziato nelle osservazioni depositate nella fase di ascolto prevista dalla procedura di valutazione di impatto ambientale avviata dal Ministero due anni fa. Ad oggi, stando a quanto ripotato sul portale web ufficiale, per il progetto dell’impianto GNL di Napoli Est, per il quale è già stato emesso il parere della commissione tecnica VIA, si attende il parere del Ministero della cultura.





L'iter è stato avviato nel 2021 con la proposta delle due multinazionali di utilizzare la darsena petroli del porto di Napoli per realizzare un impianto costiero con un serbatoio di ventimila metri cubi utile allo stoccaggio di GNL, gas naturale liquefatto. Nella documentazione prodotta negli ultimi mesi Edison e Kuwait Petroleum Italia, in risposta ai pareri e alle osservazioni di enti locali e cittadini, hanno insistito sulla sicurezza della nuova struttura che insisterebbe in uno spazio del porto «già gestito con accurate e sofisticate procedure di sicurezza» e da operatori specializzati nella gestione di prodotti pericolosi ed infiammabili.

A dichiararsi contrati al progetto delle due multinazionali del settore energetico sono stati l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, la giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi e la VI Municipalità guidata da Sandro Fucito. La questione sarà affrontata nuovamente da quest'ultimo ente nei prossimi giorni su sollecitazione degli attivisti. L'ipotesi di realizzazione dell'impianto di GNL a San Giovanni a Teduccio, infatti, è tra gli argomenti da trattare nella seduta di Consiglio municipale prevista mercoledì 12 aprile alle ore 10 alla quale parteciperà anche Vincenzo Santagada, assessore alla salute e al verde del Comune di Napoli. Altresì, dal coordinamento delle realtà contrarie al progetto fanno sapere che ci saranno anche altre iniziative di mobilitazione e attivismo per sensibilizzare residenti su tale questione in attesa di conoscere la decisione dei competenti Ministeri.