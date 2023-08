Napoli, incendio ai danni dei condizionatori di un ristorante al centro storico

Fiamme in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, la scorsa notte Napoli: per cause ancora da accertare è scoppiato un incendio che ha danneggiato i motori dei condizionatori di un locale della catena di ristoranti Tandem e di un'associazione che tra l'altro sta realizzando una mostra permanente.

Danneggiato anche un contatore del gas.

Indagini dei carabinieri della compagnia di Napoli centro per individuare gli eventuali responsabili.