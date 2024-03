Napoli, interventi decoro urbano: rimosse fiorire abusive ed una edicola abbandonata

Questa mattina sono stati eseguiti vari interventi in diversi quartieri della città per il ripristino della legalità, della messa in sicurezza e il decoro urbano.

In particolare gli operai della Napoli Servizi, con il supporto di polizia municipale e polizia di Stato, sono intervenuti nel quartiere Materdei dove sono stati rimossi numerosi paletti e fioriere installati abusivamente.

In Piazza Dante, su richiesta del servizio tecnico della municipalità è stata rimossa una vecchia edicola abbandonata. Infine lungo la perimetrale di Scampia, all'uscita di via Masoni, su richiesta del Servizio Strade, è stato eliminato un ammasso di sterpaglie e rami presente lungo la carreggiata.