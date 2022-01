Napoli, la movida è selvaggia: troppi assembramenti ai baretti di Chiaia

Sembra una scena tipica di due anni fa, quando il termine pandemia si leggeva solo sul libro di storia. I baretti di Chiaia, una zona da sempre scelta dai napoletani per una serata del fine settimana.

Quest’immagine, piena zeppa di ragazzi, però, è della notte tra sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022. Quando i tempi sono diversi: la pandemia impone misure restrittive, a palazzo Santa Lucia, qualche giorno fa il presidente De Luca, ha firmato una nuova ordinanza, fino al 29 Gennaio 2022, per diminuire la curva del contagio da coronavirus.

La nuova ordinanza, prevede dalle 22 e fino alle 6 il divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;

Eppure, il video e le immagini caricate dal Comitato Chiaia Viva e Vivibile sembra ritrarre una movida indifferente. Ieri, 13.364 i positivi al coronavirus dalla Regione Campania, un numero importante che, dovrebbe far riflettere. Ma ancora una volta, il buon senso viene messo da parte.

«Quartiere Chiaia, zona dei “baretti”, notte tra sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022. Le fotografie non avrebbero bisogno di commenti. Non una delle regole in vigore viene rispettata e si nota anche la totale assenza delle Forze dell’Ordine che dovrebbero controllare. Come sempre le regole si devono applicare ovunque tranne nel caso della “movida”», scrive il Comitato Chiaia Viva e Vivibile sulla sua pagina social pubblicando queste foto.

Tanti i commenti indignati. «Ma inviare queste foto direttamente alla segreteria di De Luca, chiedendo chiarimenti sul perché le scuole debbano rimanere chiuse, con tutto il clamore che una tale decisione ha suscitato, mentre la movida resiste uguale a sé stessa a dispetto di ogni situazione e di ogni regola, senza che questo susciti nessuna reazione a parte quella dei residenti?»

Poco prima, in una nota, il Comune di Napoli aveva fatto notare: «Nelle ultime ore la polizia locale di Napoli ha svolto numerosi interventi per il controllo delle norme che regolano la movida cittadina, le violazioni al codice della strada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Dalle aree di Chiaia, al Centro Storico, al Vomero sono stati effettuati 38 controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali, pizzerie; elevati 18 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico e per la mancata differenziazione dei rifiuti».

Assembramenti, uscite di gruppo, aperitivi in strada ben oltre l’orario permesso procedono tranquillamente, senza alcuna attenzione ai rischi che si corrono. Molti ragazzi sono addirittura senza mascherina, o abbassata oltre il mento.

Una cosa è certa, guardando con attenzione alcuni dei video, girati dai residenti dalla zona, si può notare la quantità di ragazzi presenti nel vicoletto di Belledonne e Via Bisignano a Chiaia e la totale assenza, almeno nei video, delle Forze dell’Ordine.