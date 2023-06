Napoli: mascherina chirurgica davanti alla targa per entrare nella ztl

Una mascherina chirugica davanti alla targa del proprio scooter. Questo lo stratagemma escogitato a Napoli per oltrepassare un varco della Ztl. Lo hanno scoperto i carabinieri della compagnia Bagnoli che hanno effettuato un servizio a largo raggio nel quartiere Posillipo. A via Nisida i militari hanno denunciato un 20enne e un 25enne. I due, incensurati, avevano coperto la targa per cercare di bypassare il blocco.

Durante le operazioni, effettuate insieme ai militari del reggimento Campania, sono state denunciate 7 persone per l'attività illecita di parcheggiatore abusivi. Nel mirino dei controlli anche il rispetto del codice della strada con i Carabinieri che elevato diverse sanzioni per un totale di 10mila euro.