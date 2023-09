Napoli, controlli della polizia municipale: minorenni sorpresi con la droga

Nell'ambito dei controlli della Polizia Locale di Napoli per la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi e del fenomeno delle devianze giovanili, gli agenti dell’Unità Operativa Investigativa Centrale e Tutela Ambientale, hanno effettuato numerosi controlli nella zona del centro cittadino e individuato, in piazza Municipio, tre giovani, di cui due minori di anni 16, che sulla pubblica via erano intenti a consumare sostanze stupefacenti.

Gli agenti sono intervenuti ponendola sotto sequestro le sostanze stupefacenti e affidando i due minorenni ai rispettivi esercenti la responsabilità genitoriale dopo averli ammoniti ad una maggiore vigilanza della condotta dei propri figli.

Attualmente, di concerto con la Procura della Repubblica, sono in corso ulteriori indagini, finalizzate alla individuazione di responsabilità penali relative all'accaduto.

Anche nei prossimi giorni sarà garantita dalla Polizia Locale la presenza di agenti in borghese in pattugliamento delle aree della movida cittadina al fine di garantire un sempre maggiore contrasto a comportamenti illegali delle fasce giovanili.