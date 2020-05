Napoli, la movida anticipa al tramonto: aperitivo tra amici da piazza Bellini al Lungomare

In molti temevano, per il primo weekend della fase 2, una invasione notturna delle strade del centro storico da parte di giovani e giovanissimi a caccia di spritz, alcolici e divertimento. Invece ieri sera le strade abitualmente battute dai flussi di ragazzi nei fine settimana erano completamente deserte. In una piazza San Domenico totalmente vuota troneggiavano solo i cassonetti completalmente stracolmi. Situazione molto simile a piazza Bellini, presidiata dai militari dell'esercito, insieme agli uomini della polizia municipale, proprio per scongiurare eventuali assembramenti.



Tutto bene dunque? Non proprio., ben lungi dall'essere scomparsa, ha semplicemente modificato i suoi orari. Ieri già dal primo pomeriggio fiumane umane affollavano il lungomare di Napoli . Nel tardo pomeriggio affollatissime anche le strade e le piazze del centro storico della città. A piazza Bellini gruppi di giovani - rigorosamente senza mascherina o con mascherina abbassata - affollavano gli spazi per consumare i loro spritz e i loro aperitivi.qualcuno ha addirittura improvvisato un mini concerto con chitarra e casse. Affollamento anche nella centralissima piazza Dante anche se, probabilmente a causa degli spazi più ampi, è stato più facile mantenere le distanze.Un liberi tutti mascherato che rischia di far riprecipitare la città nella fase 1. Lo stesso presidente della Regione Vincenzo De Luca , nel corso della sua diretta social del venerdì, aveva invitato i cittadini, in particolare i giovani, a rispettare il distanziamento sociale e ad indossare la mascherina per proteggere se stessi e gli altri. Appello, lo dimostrano le scene di piazze iperaffollate, caduto puntualmente nel vuoto.

«Nonostante il Coronavirus la movida selvaggia non è sparita - spiega Gennaro Esposito del Comitato Vivibilità Cittadina - si è semplicemente spostata di orario. Adesso i giovani affollano le strade a partire dalle sette di sera fino alle nove. In quelle due ore è possibile assistere a scene di assembramento, a giovani che si abbracciano e socializzano senza indossare la mascherina e fin anche a concertini improvvisati da parte di suonatori improvvisati. Dobbiamo notare - prosegue - anche i comportamenti scorretti da parte di alcuni esercenti che non vendono da asporto e su prenotazione come prescrive il decreto della Regione, ma vendono praticamente a tutti i passanti».



Problemi anche al Vomero dove, dopo ripetute segnalazioni dei residenti, gli uomini della polizia municipale comandati dal Capitano Frattini sono intervenuti in forze per sgomberare i maxi assembramenti che si registravano a via Aniello Falcone, nella zona dei baretti.

«Gli assembramenti visti nei giorni scorsi mi hanno stupito - spiega Mauro Boccassini del Comitato Aniello Falcone - confidavo in un senso di responsabilità e cautela maggiori. Ringraziamo le forze dell'ordine per l'attenzione verso la strada, ma abbiamo il timore che appena riapriranno i baratti la situazione diventerà ingestibile e rischiosa. La verità è che in questo periodo anche solo parlare di ripresa della movida, fenomeno che per sua stessa natura si basa sulle folle, è da incoscienti»..

