Napoli, smantellato parcheggio abusivo davanti alla sede centrale dell'Università Federico II

Smantellato un parcheggio abusivo a ridosso della sede centrale della Federico II su corso Umberto, in via Tari, tra i dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche.

La strada che porta al meraviglioso chiostro di San Marcellino era diventata di appannaggio di un parcheggiatore abusivo di 32 anni che è stato immediatamente identificato e portato via da una volante della polizia municipale. Ben 27 erano le auto in sosta sul marciapiede di cui 15 sono state rimosse. Ad entrare in azione otto agenti della sezione di San Lorenzo sotto il comando di Gaetano Frattini. A supporto della massiccia operazione tre carriattrezzi che hanno prelevato le auto affidate al parcheggiatore abusivo.

Dopo il fermo il 32enne è stato denunciato non solo per l'attività illegale ma anche perché trovato in possesso di 4 grammi di hashish e di un coltellino. Ora rischia anche il daspo. In tasca aveva ancora le chiavi di un'auto in sosta, al proprietario che le ha dovute ritirare in sezione è stato contestato anche l'incauto affidamento.

Sempre in zona è stato sequestrato anche un contrassegno invalidi poiché non era utilizzato dal titolare mentre ad un garage è stato contestata la mancanza dei permessi di occupazione di suolo pubblico e per le tabelle luminose. Dopo l'operazione la zona è quindi tornata al suo antico splendore a dispozione di residenti e studenti.