Napoli, restituito l'albero di Natale dei bambini rubato a Soccavo

Dopo la forte indignazione, espressa sui social e non solo dai residenti di Soccavo, è accaduto il “miracolo di Natale”.

Come per magia, è riapparso l'albero di Natale dei bambini rubato solo qualche giorno fa in via dell' Epomeo.

A rendere noto il ritrovamento, il consigliere comunale Roberto Minopoli: «Domenica mattina ci siamo riuniti per reinstallare l'albero di Natale, che ho donato alla comunità , dopo che il precedente è stato rimosso e trafugato. La provvidenza poi ha fatto il suo corso: l'Albero di natale, trafugato la sera precedente, è stato restituito alla comunità ed ora verrà reinstallato in un'altra zona del quartiere. Quella che possiamo definire una “bravata” subito perdonata dall'intera comunità, si è risolta con un lieto fine: il “vecchio” albero verrà donato ed esposto al Parco Costantino».