Napoli, rubato per la seconda volta l'albero di Natale dei bambini a Soccavo

Non c'è pace per l'albero di Natale dei bambini a Soccavo. Per la seconda volta, l'abete donato dalla municipalità e decorato dai bambini del quartiere, nei pressi della chiesa di Montevergine, in via dell'Epomeo, è stato trafugato durante la notte.

Delusione e rabbia da parte dei residenti per l'ignobile gesto, che sul gruppo Facebook “Quelli di... via Epomeo”, scrivono: «Non esistono più sentimenti...» ; «L’ignoranza si è ripetuta»; «Che vergogna, era un gesto carino dove ognuno metteva un pensiero. Non esiste più rispetto e amore».

In mattinata l'albero reciso, è stato rinvenuto, ancora con i suoi addobbi natalizi, poco distante in via Giustiniano, rovesciato a terra e abbandonato accanto alla fermata dell'autobus.