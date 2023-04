Napoli, tassisti in rivolta: «Senza risposte mercoledì sarà sciopero»

Tassisti napoletani in sciopero il prossimo 19 aprile: ad annunciarlo, in una nota, è Guido Savastano dell'associazione «Tassisti di Base». «Le motivazioni - viene spiegato nella nota - sono diventate oramai standard: chiediamo al sindaco se le multinazionali, quelle che operano con la propria autonomia, possono espletare il servizio sul territorio campano. Il traffico - ricorda Savastano - non ci rende concorrenziali nel settore della mobilità, e comporta al tassista ulteriori consumi di carburante e usura dell'autovettura. Per questo chiediamo percorsi alternativi per ridurre il caos che incombe nel centro storico cittadino».

«Solo così possiamo rendere il servizio taxi concorrenziale, veloce e comodo, come dovrebbe essere», conclude l'associazione «Tassisti di Base» che auspica risposte da parte dell'amministrazione comunale in grado di evitare che il 19 aprile non si trovino taxi a disposizione dell'utenza in città.