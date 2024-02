Furto nel centro commerciale Neapolis: arrestato 21enne clandestino

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un negozio di un centro commerciale in via Argine per la segnalazione di furto.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che un uomo, poco prima, era stato notato da personale addetto all’accoglienza in quanto, oltrepassando le barriere antitaccheggio, aveva fatto scattare l’allarme sonoro; pertanto, l’addetto all’accoglienza lo aveva raggiunto invitandolo a mostrare il contenuto dello zaino ma il prevenuto lo aveva dapprima ignorato per poi aggredirlo fisicamente.

Per cui, gli operatori hanno bloccato l’indagato, identificato per un 21enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, trovandolo in possesso delle merce appena asportata dall’attività commerciale, per un valore di circa 378 euro, di un paio di forbici e di un cutter in metallo e lo hanno tratto in arresto per rapina impropria; il predetto è stato, altresì, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Infine, la refurtiva è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale.