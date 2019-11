Caos trasporti a Napoli, si ferma la funicolare di Chiaia: «scappa» la fune, sistema in blocco d'emergenza

Ferma per due ore a causa di un guasto tecnico la funicolare di Chiaia, mentre alla stazione linea 1 di Garibaldi si effettua l'ingresso controllato per regolare la normale affluenza dei viaggiatori. Lo stop all'impianto sarebbe stato causato dalla fuoriuscita della fune dalla sede ordinaria che così determina il blocco di emergenza dei treni.



Adolfo Vallini dell'Usb attacca: «Dopo 8 anni di amministrazione de Magistris questa è la triste realtà del trasporto pubblico a Napoli e in tutto l'hinterland. Disservizi quotidiani, improvvisi blocchi alla circolazione e continui tagli al trasporto di superficie. Il concordato preventivo se da un lato è servito a mettere i conti a posto, dall'altro ha determinato un ridimensionato del servizio e ritardi inaccettabili nella manutenzione dei mezzi e delle infrastrutture».



