Napoli, arrestato per furto e frode commessi tra Genova e Arezzo nel 2012

Stanotte gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno controllato in via Caracciolo un 50enne napoletano e lo hanno arrestato poiché destinatario di un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 24 marzo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 3 mesi di reclusione e ad una multa di 300 euro per i reati di furto aggravato e frode informatica, commessi tra Genova e Arezzo nel 2012.