La piazza principale di Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, si presenta in pessime condizioni. Così come per altre piazze e strade, anche per piazza Vincenzo Aprea mancano ordinari interventi di pulizia e manutenzione e a farne le spese sono l'igiene e il decoro, spesso anche a causa dell'evidente inciviltà di residenti e passanti.



La piazza,, si presenta agli occhi dei tanti con una fontana nuovamente spenta e sporca. L'acqua intrappolata nella vasca è fetida e ci sono diversi rifiuti all'interno, come bottiglie di plastica e lattine. L'estate scorsa, in occasione dei festeggiamenti per una importante ricorrenza religiosa, la fontana era stata ripulita da alcuni volontari della zona. Un successivo intervento da parte degli operatori della Abc Napoli, municipalizzata del Comune di Napoli, aveva permesso l'accensione per qualche giorno. A distanza di tempo l'impianto è spento e la fontana è nuovamente nel degrado anche per la caduta di foglie dall'alto.

A peggiorare il decoro della piazza è ciò che resta del grosso albero caduto nel periodo natalizio nel corso di una forte tempesta. Totalmente sradicato dal terreno, l'enorme fusto è stato rimosso dopo diverse settimane in seguito alla denuncia pubblica. Ad oggi resta ancora da risistemare l'aiuola: difatti, il terreno è ancora sollevato e attaccato alla parte del tronco ancora non rimossa.

Sono numerose le aree del quartiere in cui è necessario intervenire per ripristinare pulizia e decoro: urgono operazioni su strade, aiuole e aree abbandonate. Non aiuta l'inciviltà di residenti, commercianti e passanti specie per l’errato conferimento dei rifiuti: orari non rispettati, mancata raccolta differenziata, sversamenti abusivi restano tre piaghe difficili da contenere. A fronte dell'inciviltà di molti è da evidenziare l'impegno di chi non si arrende e si attiva prontamente per provare a ristabilire la normalità. Ad operare sono cittadini e associazioni con simboliche iniziative di volontariato attraverso le quali si cerca di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto del territorio. Sforzi lodevoli che, però, non riescono a sopperire alla mancanza di servizi essenziali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA