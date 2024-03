Pozzuoli, la commissione Pari opportunità in campo per la salute delle donne

​La Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli si impegna attivamente per la salute e il benessere delle donne della comunità. In occasione della giornata dell'8 marzo, la Commissione ha deciso di concentrarsi sull'importante iniziativa di prevenzione denominata “Progetto di Prevenzione della Salute della Donna”, rivolto alle donne del territorio puteolano.

Lo scopo del progetto è promuovere la consapevolezza e l'importanza della prevenzione per la salute delle donne, al fine di una diagnosi precoce.

In funzione di ciò, verrà attivato, un servizio di promozione e prenotazione di ecografie al seno; mammografie; esami della cervice. Verrà, inoltre, avviato un sistema di monitoraggio per tracciare la partecipazione della collettività e raccogliere feedback al fine di valutarne l'impatto. Il progetto verrà diffuso attraverso social media, opuscoli informativi e incontri comunitari, coinvolgendo influencer e personalità locali per amplificare il messaggio e raggiungere un vasto pubblico.

La presidente Carla Ilenia Caiazzo sottolinea l'importanza di essere vicini alle donne del territorio attraverso azioni concrete e rilevanti. Il Comune di Pozzuoli si impegna a promuovere la salute e il benessere femminile, lavorando attivamente per il benessere della comunità.