Quarto, firmato l'accordo con l'Asl: la città avrà un distretto sanitario

Una struttura sanitaria polifunzionale nel territorio di Quarto: il sindaco Antonio Sabino ha firmato oggi, con il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Mario Iervolino, l’atto di concessione per 99 anni con il quale l’Ente cittadino concede all’azienda sanitaria locale il diritto di superficie dell’area di via Casalanno. Un’area destinata alla costruzione di un distretto sanitario, atteso da 40 anni dalla cittadinanza, con annesso parcheggio, che sarà anche al servizio del nuovo parco urbano attrezzato che sta per sorgere nell’area. «Una vittoria per Quarto e per tutti i suoi cittadini», scrive il primo cittadino del comune flegreo.