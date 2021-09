Agguato a Ottaviano, 60enne ferito a colpi di pistola davanti alla Circum

Un uomo di circa 60 anni è stato ferito al piede nei pressi della stazione della Circumvesuviana di Ottaviano. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio: l'uomo, volto già noto alle forze dell'ordine, è stato avvicinato da due persone ed uno di loro ha estratto una pistola ed ha sparato, colpendo la vittima poco sotto la caviglia. Avvertiti dai passanti, sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione, che stanno indagando sulla vicenda. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di una questione legata al commercio di droga nel territorio vesuviano, anche se sono ancora in corso tutte le verifiche del caso. Il 60enne, soccorso da un'ambulanza del 118, non è in pericolo di vita.

