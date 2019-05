Rapina al distributore ripresa dalle telecamere: caccia ai banditi nel Napoletano

Venerdì 10 Maggio 2019, 17:42

Rapina al distributore di benzina, a bordo di un’auto senza targa ma armati di coltello.Il colpo poco dopo le 4 del mattino di questa notte scorsa, nell’area di un grosso distributore di carburanti e gas in via Lufrano, aperto 24 ore su 24. I malviventi erano in due, a bordo di una Fiat Punto grigia, alla quale avevano preventivamente asportato entrambe le targhe posteriore ed anteriore, loro, invece, erano coperti in volto e armati di un coltello; una volta giunti davanti alla pompa uno dei rapinatori è uscito dalla vettura e sotto la minaccia di un coltello si è fatto consegnare l’incasso dall’operaio di alcune centinaia di euro. Poi la fuga. L’intera scena è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio. Indagano i carabinieri, che proprio grazie ai filmati delle telecamere hanno potuto notare una serie di particolari.