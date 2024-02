San Giovanni a Teduccio, a bordo di un’auto di lusso con una pistola: due arresti

Nella notte appena trascorsa, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato in via Luigi Volpicella due soggetti a bordo di un’auto di lusso all’interno della quale, ben nascosta tra i sedili posteriori, hanno rinvenuto una pistola semiautomatica con matricola abrasa e due cartucce cal. 7,65.

Per tali motivi, i prevenuti, due napoletani di 26 e 29 anni, con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per porto abusivo di armi e ricettazione.