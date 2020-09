Napoli, ripuliti i giardinetti di via Epomeo dopo la segnalazione de «ll Mattino»

LEGGI ANCHE

Decine di sacchetti di plastica, ricolmi di erbacce e altrettanti di rifiuti, è il risultato dell’operazione di ripulitura e decoro, operata stamattina dagli operatori della «Cooperativa 25 giugno», che opera nel campo del decoro urbano e non solo del Comune di Napoli, intervenuti sulle aiuole di via Epomeo, nel quartiere Soccavo., era stato segnalato al Mattino.it da alcuni residenti, stanchi e adirati dallo stato increscioso delle aiuole, vessate da oltre un anno da rifiuti di ogni genere. Oggi l'intervento di decoro, sollecitato e denunciato anche da associazioni di quartiere.I giardinetti di via Epomeo, da tempo mancano di un nuovo affidamento, nell’ambito del progetto «adotta un’aiuola» voluto dal Comune di Napoli.