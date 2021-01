Covid, il sindaco di Massa Lubrense chiude le scuole due giorni dopo la riapertura

Il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, ha disposto la chiusura delle scuole dopo l’impennata dei contagi da Covid19. A 24 ore dal ritorno in classe dei bimbi più piccoli, scatta una nuova ordinanza di chiusura degli istituti scolastici.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Scuola, il Consiglio di Stato salva il concorso dei presidi LA SCUOLA Riapertura scuole in Campania, rientro promosso: a Napoli aule piene... LA SCUOLA Salerno, asili ed elementari:la scuola fa il pieno ma resta la...

«In considerazione del notevole aumento dei contagi degli ultimi giorni, - dice Balducelli - in coscienza, sto adottando un'ordinanza di chiusura delle scuole con decorrenza immediata. Davanti ad un aumento esponenziale dei contagi è purtroppo l'unica scelta che come uomo e come sindaco posso adottare. Spero comprenderete le motivazioni che mi hanno portato a questa sofferta decisione».

Ultimo aggiornamento: 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA