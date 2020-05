Sport e sociale: i Roma club e l'associazione «Il Cactus» donano stetoscopi al Cotugno

LEGGI ANCHE

All'ospedale Cotugno di Napoli i Roma Club della Campania, insieme all'associazione "Il Cactus" si sono resi protagonisti di un gesto di grande generosità: hanno donato due stetoscopi digitali al dipartimento del presidio sanitario diretto dal dottore Vincenzo Sangiovanni, medico molto stimato di origine vesuviana (è di Terzigno) che è stato ed è tuttora in prima linea nella cura all'infezione da Covid - 19.In questi mesi ha assistito centinaia di persone, non facendo mai mancare attenzione e professionalità. Ad aderire sono stati i Roma club Romanisti Campania 6:56, Battipaglia, Caserta, Frattamaggiore, Utr Campania, Nocera, Pommpei, Saviano e Vesuvio Giallorosso. Per i Roma club campani erano presenti(promotore dell'iniziativa solidale) e, rispettivamente presidente del club Frattamaggiore e del club Saviano. Per l'Associazione "Il Cactus", invece, c'era il presidente, anch'egli medico e primario all'ospedale di Nola. I due stetoscopi sono stati consegnati al dottor Sangiovanni alla presenza del dottor Raffaele Dell'Aversana, direttore sanitario del Cotugno.