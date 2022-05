Torre Annunziata, Anm in campo dopo l'attacco alla Procura: «Solidarietà ai tre magistrati»

«La comunità dei magistrati di Torre Annunziata respinge le assurde e infondate accuse raccolte da ignoti in un manifesto affisso all’ingresso dell’ufficio giudiziario oplontino, rivolte al Procuratore della Repubblica Nunzio Fragliasso e ai sostituti procuratori Emilio Prisco e Alessandra Riccio». Con una nota a firma dei magistrati Gabriella Ambrosino e Matteo De Micheli, la Sottosezione di Torre Annunziata dell'Anm esprime «solidarietà ai colleghi per questo vile e scomposto attacco e manifesta il suo sconcerto per la grave offesa alla magistratura nella sede ove esercita la sua delicata funzione di affermazione della legalità al servizio dei cittadini».

APPROFONDIMENTI IL CASO Torre Annunziata, sciolto il consiglio comunale: ​le mani della... I CONTROLLI Torre Annunziata, pistole e droga trovate in uno stabile sequestrato I CONTROLLI Controlli antidroga tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia:...

Nel corso della notte tra domenica e lunedì, ignoti hanno affisso un manifesto nel quale si attaccavano i tre magistrati della Procura di Torre Annunziata, proprio a pochi giorni dal secondo scioglimento per infiltrazioni della camorra nei Comuni della giurisdizione.