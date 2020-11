Per festeggiare la nascita della figlia ha deciso di fare esplodere in strada una batteria composta da cento fuochi d'artificio violando le restrizioni legate alle normative anti-Covid. E' accaduto a Torre Annunziata dove i carabinieri della locale compagnia hanno denunciato un incensurato di 27 anni: l'uomo ha infatti acceso gli artifizi pirotecnici per celebrare l'evento. Al momento dell'arrivo dei militari sono state trovate altre persone intente a godersi lo «spettacolo» che sono state sanzionate.

Nel corso dei controlli i carabinieri hanno anche chiuso due bar: il primo a corso Umberto, sempre a Torre Annunziata, dove il titolare di una caffetteria è stato sorpreso mentre effettuava attività di ristorazione diversa dall'asporto. Il bar è stato temporaneamente chiuso. Stessa sorte per un locale in via Passanti Nazionale a Terzigno. Nove complessivamente le sanzioni notificate per violazioni alle norme anti contagio, gran parte delle quali per spostamenti tra Comuni non giustificati e assenza dei dispositivi di protezione individuali.

