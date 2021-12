Vaccini Covid in farmacia, a Napoli superate le 100mila dosi. Manfredi: «Così vinciamo il Covid»

Aumentano a dismisura in Regione Campania i positivi al Covid-19: oltre 1.600 positivi e 11 morti. Siamo nel pieno della quarta ondata. Ma nonostante ciò, questa mattina si è raggiunto un grande traguardo: è boom di inoculazioni nelle oltre 200 farmacie di Napoli e provincia che stanno somministrando vaccini alla popolazione; proprio oggi la somministrazione della dose numero 100mila nell’hub vaccinale allestito in piazza Vittoria dalla vicina Farmacia Internazionale di via Calabritto che ha “recuperato” la vecchia edicola della piazza trasformandola in un mini hub vaccinale dove vengono somministrate quotidianamente dosi di vaccino.

A sottoporsi alla simbolica vaccinazione numeo 100mila in farmacia è stato il professor LaBruna, 84 anni, al quale è stata somministrata una terza dose Pfizer. «È importante vaccinarsi - ha raccontato il professore - Solo in questo modo si può avere la meglio sul Covid. Io ho avuto il Covid ma grazie al vaccino sono qui a poter testimoniare la sua efficacia».

Presente anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha voluto ringraziare i farmacisti per l’impegno profuso nella campagna vaccinale: «Il ruolo dei farmacisti nella campagna di vaccinazione ai cittadini si sta rivelando fondamentale. Rappresentano un tassello importante, il più vicino alle comunità di riferimento - ha commentato il primo cittadino – Il Comune è in prima linea nella prevenzione e nella lotta al virus, e si adopera quotidianamente per garantire il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria in modo da favorire la ripresa sociale ed economica di cui tutti i napoletani hanno bisogno».

Cominciata già il 30 maggio, la campagna vaccinale nelle farmacie di Napoli, prime in Italia a somministrare vaccini, ha fatto registrare un notevole incremento nelle ultime settimane: «È un grande traguardo per la sanità - ha spiegato Riccardo Maria Iorio, presidente di Federfarma Napoli - e abbiamo collaborato per fare in modo che questo accadesse. Abbiamo prenotazioni fino a fine gennaio. Il nostro ruolo è ed è stato determinante. Noi nelle farmacie ricordiamo sempre quanto è importante vaccinarsi. C'è stato un grande incremento dopo il decreto del 6 dicembre. Le farmacie hanno avuto un ruolo importante perché siamo riusciti a convincere tante persone indecise. Siamo riuscite a fargli cambiare idea. Prima vacciniamo prima usciamo da questa pandemia».

«I cittadini hanno trovato nella figura del farmacista un punto di riferimento durante tutta la pandemia, dai periodi iniziali più bui, fino ad oggi con la somministrazione dei vaccini, frutto di un grande impegno organizzativo e professionale - ha commentato Vincenzo Santagada, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Napoli e assessore comunale con delega alla Salute e al Verde - La farmacia oramai non è più un luogo in cui recarsi per “acquistare” medicinali, ma il primo punto d’accesso al Servizio Sanitario, mentre il farmacista ha assunto sempre con maggior forza un ruolo di collegamento tra l’accesso alla salute ed i cittadini».

Nel corso di questo evento sono intervenuti degli addetti dell'Asia, azienda integrata nel territorio del Comune di Napoli, che effettua i servizi di igiene ambientale come la raccolta differenziata, lo spazzamento, la raccolta del residuo indifferenziato e del trasporto rifiuti verso gli impianti di trattamento e selezione.

Un operatore dell’Asia ha dichiarato: «Sono due mesi che non riusciamo a portare un piatto in tavola».

Il sindaco ha poi affermato: «Farò in modo che chi di competenza vi riceva e faccia il possibile per aiutarvi».

I netturbini hanno avuto un faccia a faccia con il sindaco di Napoli, lamentando la carenza di personale e che molte famiglie si ritrovano attualmente a vivere una grave situazione economica.