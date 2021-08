Vaccino per i ragazzi, i camper dell'Asl si spostano nell'area flegrea

Il camper dell'Asl Napoli 2 nel prossimo fine settimana farà tappa a Monte di Procida e a Bacoli per vaccinare contro il Covid. Domani, venerdì, dalle 19 alle 23 il camper sarà operativo nel piazzale di Acquamorta a Monte di Procida e sabato, 28 agosto, negli stessi orari, stazionerà nella villa comunale di Bacoli. Potranno accedere al camper solo i residenti nei comuni dell'Asl Napoli 2 Nord, senza necessità di prenotazione.

Verrà somministrato il vaccino Pfizer. I minori di 18 anni dovranno essere accompagnati dai genitori o dai rappresentanti legali. L'obiettivo della campagna itinerante è avvicinare alla vaccinazione quanti ancora non hanno fatto questa scelta, per questa ragione nelle piazze si effettueranno solo prime dosi. I «richiami» saranno programmati presso il centro di vaccinazione più vicino.

Ad oggi, secondo i dati forniti dall'Asl Napoli 2, sono circa 700mila i residenti del comprensorio vaccinati. Oltre 5mila, invece, i cittadini che si sono sottoposti a vaccinazione nei tour itineranti organizzati dall'ASL Napoli 2 Nord. La campagna vaccinale itinerante è sostenuta dai sindaci. «Bisogna vaccinarsi - ha ammonito dalla pagina Facebock il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione - per debellare il virus. Al momento i ricoverati per Covid presso l'ospedale flegreo, Santa Maria delle Grazie, sono in crescente aumento e soprattutto, dai dati forniti, emerge che il 96% non sono vaccinati».