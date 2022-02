Napoli, sorpresi al Vomero con chiavi alterate e altri arnesi per lo scasso: due denunciati

Gli agenti del commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, in via Paolo Tosti hanno controllato due persone a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto una smerigliatrice, una sega elettrica, un cric ed altri arnesi atti allo scasso. Due napoletani di 43 e 19 anni con precedenti di polizia sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli; inoltre, il conducente è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, mancanza di copertura assicurativa, mancata revisione periodica e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Caserta, due georgiani sorpresi con coltelli e altri arnesi da... LA SICUREZZA Napoli, due giovani con attrezzi da scasso bloccati dopo un... LA CRIMINALITÀ Secondigliano, scoperto con arnesi da scasso: arrestato 41enne...