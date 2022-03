Aldo Masullo, modello di cittadinanza attiva: convegno a Nola a due anni dalla morte

Aldo Masullo modello di cittadinanza attiva: a due anni dalla morte del filosofo, scomparso il 24 aprile del 202, la città nella quale Masullo è vissuto da giovane e dalla quale ha ricevuto la cittadinanza onoraria, lo ricorda con un convegno in programma per le 17 di domani, 31 marzo, nel salone del museo storico archeologico di Nola. A promuovere l'iniziativa il Lions Club Nola Host "Giordano Bruno", di cui è presidente Raffaele Castaldo. Una tavola rotonda che segna l'avvio di un percorso che punta a sensibilizzare sulla necessità dell'impegno civile proprio attraverso l'eredità di Aldo Masullo, filosofo, politico ed uomo di grande cultura. Tra gli interventi quello di Bruno Moroncini, di Nino Daniele e di Ermanno Bocchini. A coordinare i lavori sarà Luigi Pasciari. Ad intervenire nel dibattito anche Antonio Porcelli, Gianfranco Nappi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed i parlamentari Paolo Russo e Francesco Urraro. Non poteva mancare il vescovo emerito di Nola, Beniamino Depalma molto legato a Masullo negli anni in cui ha guidato la diocesi. Onori di casa affidati a Roberto Esposito, sub commissario del Comune di Nola.

APPROFONDIMENTI LA SCOMPARSA Addio a Paolo Masullo, ​filosofo figlio di Aldo: docente alla... CIAO ALDO Aldo Masullo, il maestro del pensiero che sapeva dialogare con tutti:... IL LUTTO Morto Aldo Masullo, addio al filosofo di Napoli: aveva compiuto 97...