Jago Museum, apertura col botto al rione Sanità e arrivano i tutor turistici

«Continua ad allargarsi a macchia d'olio l'offerta turistica della città: gli itinerari del Maggio ricchi di tesori d'arte, quelli dei Quartieri Spagnoli con l'omaggio a Maradona, insieme ai Musei, alle Mostre ed alle installazioni d'arte contemporanea rappresentano ormai una fonte di interesse inesauribile per quanti scelgono, sempre più numerosi, di visitare Napoli. E da oggi i nostri tutor turistici, con pettorine e cappellini distintivi, sono presenti anche all'ingresso del Borgo Orefici dove la chiesa di Sant'Aspreno ai Crociferi, riaperta dopo 40 anni per diventare Jago Museum, sta richiamando notevole affluenza di pubblico e sarà una nuova meta del turismo d'arte. Per tutta l'estate anche qui, come nel centro storico e ai Quartieri Spagnoli, i giovani tutor forniranno indicazioni, materiali informativi e consigli ai visitatori che mostrano vivo apprezzamento per questo servizio. L'obiettivo è continuare a valorizzare ulteriori spazi della città, di sottrarli all'abbandono e di metterli a sistema, nell'interesse di chi la visita e di chi la vive ogni giorno». Così l'assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato.