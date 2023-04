Università Parthenope di Napoli, workshop nazionale Just2ce

L'Università Parthenope venerdì 14 aprile ha ospitato il workshop, condotto nell'ambito del programma europeo Horizon 2020, ed ha presentato i risultati di una indagine sul sistema di gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) in Campania, dove i tassi di raccolta sono tra i più bassi in Italia.

Da questo studio è emersa una forte criticità nello smaltimento dei RAEE che spesso sono trattati lontano dai luoghi in cui sono prodotti, per assenza di impianti di trattamento certificati. Sono quindi fonte di impatto ambientale e ingiustizie sociali in quanto potrebbero costituire opportunità di sviluppo economico nei territori dove sono generati. Vi è però una percezione molto negativa dei cittadini di fronte all’apertura di nuovi impianti a causa di una gestione disastrosa dei rifiuti nei decenni precedenti e inoltre mancano dati certi sul commercio illegale dei RAEE.

Questi fattori creano un ambiente poco favorevole per iniziative imprenditoriali in questo settore. Nell’ambito del progetto è stato svolto anche un sondaggio ad oltre 300 cittadini di diverse categorie professionali per analizzare la loro consapevolezza su utilizzo e smaltimento di questa tipologia di rifiuti. È emerso che il 54% degli intervistati conosce il termine RAEE ma il 73% non sa nulla in merito alla legislazione europea per lo smaltimento.