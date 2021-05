Pippo Dalla Vecchia morto a 90 anni: Napoli e tutto il mondo della vela in lutto

Il mondo della vela napoletana è in lutto. È morto all'età di 90 anni, ne avrebbe compiuti 91 il prossimo mese di giugno Pippo Dalla Vecchia. Battagliero per forza: da atleta, dirigente, leader. Pungente e visionario. È stato vicepresidente FIV e poi grande condottiero del circolo Savoia di Napoli. Vicino alle Olimpiadi nel 1960 (Finn) e nel 1972 (Tempest). Per anni giornalista come direttore del giornale FIV Sport Vela.

«La storia dice che il RYCC Savoia è stato fondato il 15 Luglio 1893 - scriveva di lui Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente del circolo Savoia in occasione dei suoi 90 anni - Personalmente, però, posso dire di aver vissuto un pezzo di storia moderna il 10 Marzo 1991, quando Pippo fu eletto per la prima volta Presidente del Circolo Savoia. Dobbiamo a lui la rinascita del Club, che ha portato dalle secche di una crisi profondissima a solcare i mari aperti e gli oceani. Se oggi il Circolo Savoia è tra i primi al mondo, grandissimi meriti sono di Pippo che ne conosceva ogni segreto: cucina, piante, vela, canottaggio… Nulla sfuggiva al suo controllo. Credo che tutti dovrebbero ispirarsi alla sua azione fatta di ambizione nel rispetto della tradizione».