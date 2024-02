Nasce radio Troisi: la comunicazione dei giovani alunni

Entusiasmo, soddisfazione e gioia per l' inaugurazione della web Radio Troisi presso l’omonimo Istituto Comprensivo diretto dalla dottoressa Vera Brancatelli .

Stamattina l’inaugurazione di Radio Troisi una grande opportunità per i giovani studenti dell’IC comprensivo di Pianura, sempre in prima linea con progetti innovativi utili a combattere la dispersione scolastica.Presenti all’evento la presidente del Consiglio Comunale Enza Amato, l’assessore Lucia Fortini , il consigliere regionale Bruna Fiola e il Presidente della municipalità Andrea Saggiomo.

Il progetto costituisce un’opportunità e un mezzo per crescere, imparare e includere.Al dibattito hanno partecipato i piccoli studenti della redazione “Giornalando” che coordinati dalle prof Giulia Supino e Giulia Mosca hanno intervistato i presenti, facendogli ascoltare delle canzoni rap sulla comunicazione non ostile scritte e musicate dagli alunni della scuola secondaria di primo grado in collaborazione con radio Onda Web.

Fondamentale l’intervento dell’ Amato che ha sottolineato come la radio possa costruire un’opportunità per tutti gli alunni per la condivisione di saperi, lo sviluppo delle abilità e contribuire alla crescita e alla formazione del singolo , sollecitando concreti processi di integrazione ed inclusione e spianando la strada verso orizzonti diversi che collegano la scuola con il territorio.



Un progetto scolastico che diventa un mezzo per sviluppare competenze trasversali quali motivazione, interesse, metacognizione e socialità e che potrebbe indirizzare gli alunni verso un progetto di vita futura ampio ed ambizioso nel mondo della comunicazione.