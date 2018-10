Segreti napoletani | L'arte del caffè e il capello «miracoloso» di Maradona

Domenica 14 Ottobre 2018, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2018 10:39

A proposito di segreti e specialità napoletane impossibile non parlare della bevanda napoletana per antonomasia: 'o cafè. Per conoscerne la storia e la preparazione abbiamo fatto visita a uno dei bar più rinomati del centro storico dove, a meno di un euro, abbiamo ottenuto due segreti al prezzo di uno: quello di un buon e caffè e quello del miracoloso capello di Maradona. È davvero una ciocca del Pibe de oro quella contenuta all'interno della teca? Quale storia si nasconde dietro al tempietto tanto venerato dai napoletani?Ogni domenica sul Mattino.it, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube sarà online questa videorubrica sugli aspetti più particolari della città partenopea.