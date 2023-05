Brucellosi: nuovo incontro tra Regione Campania e associazioni

Nella riunione sul tema delle zoonosi di venerdì 5 maggio, tenutasi a Napoli nella sede dell’assessorato agricoltura ed in teleconferenza con il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, la Regione Campania ha incontrato le associazioni di categoria. È giunta la proposta di istituire un tavolo di crisi con le organizzazioni agricole più rappresentative ed i referenti della protesta in atto al fine di calmare l’agitazione in corso. L’assessore, Nicola Caputo, l’ha posta sul tavolo, chiedendo alle associazioni di valutarla, ma non è stata accolta.

È stato quindi analizzato il documento presentato da Coldiretti Campania, Cia Campania, Confagricoltura Campania e Copagri Campania sul quale, punto per punto sono giunte le risposte della Regione. In un comunicato si legge che: «A distanza di una settimana dall’incontro con le più rappresentative associazioni di categoria, si è tenuta una importantissima riunione presieduta dall’assessore Nicola Caputo e dal generale Luigi Cortellessa, cui hanno attivamente partecipato presidenti e direttori regionali di Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri»

«All’ordine del giorno - continua il comunicato - tutte le richieste formulate dalle citate associazioni, attraverso il documento congiunto presentato nei giorni scorsi. Nel corso della lunga riunione sono stati trattati tutti gli argomenti proposti, dalla ricerca scientifica all’autocontrollo. La Regione Campania e le associazioni di categoria sono molto soddisfatte del lavoro unitario che sta proseguendo e dell’irrinunciabile obiettivo stabilito, ossia la definitiva risoluzione dell’ultradecennale problema brucellosi».