Comunali a Napoli. De Magistris: «Chi pensa sia difficile non si candidi»

«Chi si vuole candidare secondo me non deve tirar fuori la scusa che è difficile amministrare Napoli, non scoprono l'acqua calda. Chi ama Napoli e fa politica si candidi, chi pensa che sia difficile non lo faccia». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Canale 21, parlando delle elezioni amministrative e delle difficoltà dello schieramento di centrosinistra allargato al M5s a trovare un candidato dopo il passo indietro di Gaetano Manfredi dovuto alla situazione dei conti del Comune. Parlando dei candidati, de Magistris ha espresso «apprezzamento» per Antonio Bassolino perché «ci ha messo la faccia, ha più di 70 anni, e non si è posto il problema se sia difficile o no. Sebbene si vede che è trascinato dall'amore per la città - ha aggiunto - non ne condivido la candidatura perché lo considero uno dei principali responsabili della catastrofe pre de Magistris sui rifiuti, politicamente do un giudizio negativo».

