De Luca ai ragazzi senza mascherina: «Siete solo più stupidi, tutelate la vostra salute»

«Per quanto riguarda il Covid, manteniamoci prudenti e manteniamo l'uso della mascherina. Lo dico soprattutto alle ragazze e ai ragazzi: non vi fate condizionare dalla logica di branco, non è che se non portate la mascherina siete più maschi, lo dico ai ragazzi, siete più stupidi. Pensate a tutelare la vostra salute. Tutti abbiamo voglia di vita normale, tutti abbiamo bisogno di respirare, questi due anni sono stati pesanti per tutti, ma se non vogliamo ricominciare il calvario dobbiamo essere prudenti. Quindi vi prego di avere quel minimo di attenzione che ci serve a tornare davvero, ma per sempre, alla vita normale».

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. Sulla situazione Covid in Campania, De Luca ha spiegato che «abbiamo numeri ancora non tranquillizzanti, non tanto nelle terapie intensive ma nei ricoveri ordinari. Soprattutto abbiamo queste varianti che sono maledettamente contagiose. Abbiamo intorno a noi un numero enorme di positivi, in queste settimane dovunque mi giro trovo positivi, devo fare lo slalom. Grazie a Dio non abbiamo grandi criticità sanitarie, però il problema rimane pesante. Noi nei prossimi mesi avremo il rimescolamento sociale, l'estate, le ferie, Procida capitale, centinaia di migliaia di turisti. Quindi manteniamoci prudenti».