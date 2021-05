De Magistris sta con Fedez: «Sempre dalla parte di chi esprime le proprie idee»

Secondo il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, «ieri il concerto del Primo maggio è stato particolarmente importante, non solo perché non è avvenuto nella tradizionale piazza San Giovanni affollata, piena di giovani felici di sentirsi comunità, ma perché sul palco si è ricordata la prematura scomparsa di una persona a noi cara, un nostro amico, Antonio Prisco, il coordinatore nazionale dei riders dei Nidil Cgil, con cui solo un anno fa scrivemmo al Comune, prima città in Italia, la carta dei diritti dei riders. Antonio mancherà molto, era un ragazzo pieno di energie che si è sempre battuto per le ingiustizie e per i diritti. Gli stessi diritti, invece, che sono stati in qualche modo negati a Fedez che, sempre sullo stesso palco, ha espresso l'importanza dell'attuazione del #DdlZan, tanto ostacolato dalla Lega e che purtroppo è stato argomento di attacco e intimidazione. Tutto questo è inaccettabile. La cultura non si censura, mai. Noi saremo sempre dalla parte di chi esprime le proprie idee e di chi rivendica dei insopprimibili diritti di dignità e civiltà. Evviva il primo Maggio fatto di lotta e libertà!», conclude de Magistris.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA De Magistris vaccinato a Napoli: «Ho aspettato il mio... L'EPIDEMIA Campania zona gialla, il monito di De Luca: «Vedo gente senza... L'EPIDEMIA Vaccini in Campania, prima dose per 1,256 milioni