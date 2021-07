De Magistris: «Sono favorevole all'apertura delle discoteche»

«Sono favorevole all'apertura delle discoteche, con controlli». Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto ad «Agorà» su Rai 3. «I controlli si possono fare - ha spiegato de Magistris - bisogna avere una linea chiara in modo che l'imprenditore che investe sappia che quella è la linea. Credo che siamo in una fase in cui con molta attenzione, responsabilità e controlli, dobbiamo convivere con il virus».

Alla domanda se anche a Napoli si fossero viste scene simili a quelle dei rave party organizzati in altre parti d'Italia, de Magistris ha risposto che «a Napoli queste immagini non ci sono, ma la gente si vede. Anche l'altro giorno al Pride di Napoli c'erano tantissimi giovani in piazza. I nostri ragazzi, i nostri figli, i giovani, non possiamo tenerli sempre in casa. Loro sono responsabili, la maggior parte dei ragazzi ha fatto sacrifici enormi, vogliono riprendere a vivere: mettiamoli in condizione di fare un'estate la più serena possibile».